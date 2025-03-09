Samsunspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 5 ile 11. dakikada Soner Aydoğdu ve 62. dakikada Emre Kılınç attı. Samsunspor-Adana Demirspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 27. haftasında Samsunspor sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ile 11. dakikada Soner Aydoğdu ve 62. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Adana Demirspor'un gollerini 29. dakikada Salih Kavrazlı ve 80. dakikada Tayfun Aydoğan attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 50'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Demirspor ise eksi 2 puanla son sırada yer aldı.