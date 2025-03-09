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Samsunspor 3-2 Adana Demirspor Maç Özeti (VİDEO)

Samsunspor 3-2 Adana Demirspor Maç Özeti (VİDEO)

18:019/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Samsunspor'un gol sevinci.
Samsunspor'un gol sevinci.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 5 ile 11. dakikada Soner Aydoğdu ve 62. dakikada Emre Kılınç attı. Samsunspor-Adana Demirspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Samsunspor sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.


Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ile 11. dakikada Soner Aydoğdu ve 62. dakikada Emre Kılınç kaydetti.


Adana Demirspor'un gollerini 29. dakikada Salih Kavrazlı ve 80. dakikada Tayfun Aydoğan attı.


Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 50'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Demirspor ise eksi 2 puanla son sırada yer aldı.


SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
Samsunspor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Samsunspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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