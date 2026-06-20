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Samsunspor Kulübü 60. Yıl Yaz Şenliği düzenledi

Samsunspor Kulübü 60. Yıl Yaz Şenliği düzenledi

15:1620/06/2026, Cumartesi
AA
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Nuri Asan Tesisleri'ndeki şenlikte çocuklar ve aileleri için Türk bayrağı dağıtımı, pickleball etkinliği, capoeira ve bando gösterisi, yüz boyama aktivitesi, halat çekme yarışması, sahne performansı, sponsor aktivasyonları, tesis gezisi ve çeşitli ikramlar gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
Nuri Asan Tesisleri'ndeki şenlikte çocuklar ve aileleri için Türk bayrağı dağıtımı, pickleball etkinliği, capoeira ve bando gösterisi, yüz boyama aktivitesi, halat çekme yarışması, sahne performansı, sponsor aktivasyonları, tesis gezisi ve çeşitli ikramlar gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Samsunspor Kulübü, 60. yıl etkinlikleri kapsamında Yaz Şenliği düzenledi.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki şenlikte çocuklar ve aileleri için Türk bayrağı dağıtımı, pickleball etkinliği, capoeira ve bando gösterisi, yüz boyama aktivitesi, halat çekme yarışması, sahne performansı, sponsor aktivasyonları, tesis gezisi ve çeşitli ikramlar gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus, basın mensuplarına, "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" sloganıyla bu yıl ilk kez yaz şenliği düzenlediklerini söyledi.

Kulübün 60. yıl etkinliklerinin finalini çocuklarla yapmak istediklerini dile getiren Carus, "Çocuklarla kurulacak güçlü bağ, Samsunspor'un yarınlarını şekillendirecek. Bundan sonra kulübümüzün çocuklara yönelik sosyal ve sportif projeleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Carus, çocukları spor ve Samsunspor kültürüyle tanıştırarak aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

#Samsunspor
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