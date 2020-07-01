Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

2. Lig ve 3. Lig tescil kararı daha sonra verilecek

Kulüplerin toplantıda, liglerin oynanmamasını talep edip, tescil konusunu TFF Yönetim Kurulu'na bıraktığı belirtilerek, "Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Samsunsspor şampiyon oldu mu?

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve taraftarlar, meşaleler yaktı. Ertuğrul Sağlam daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon kalan maçların oynanmaması kararı alındığını hatırlatarak, lider durumda bulundukları Beyaz Grup'ta şampiyon ilan edilmeyi beklediklerini söyledi. Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünde şampiyonluğunu ilan ettiğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kutlamalarla Süper Lig'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig'de geçmişteki o güzel günlerini tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55'inci kuruluş yıl dönümümüzde şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig'de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor'un bu yolculuğunu en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız."

Samsunspor'dan 55'inci yıl videosu

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Yılport Samsunspor, kulübün kuruluşunun 55’inci yılına özel anlamlı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.





Yüksel Yıldırım: Şampiyon Samsunspor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler TFF! 55. Yıldönümümüzün kuruluş günü olan bugün bizi Şampiyon yaptığın için milyonlarca teşekkürler... Şampiyon YilPort Samsunspor" ifadelerini kullandı.

Teşekkürler TFF! 55. Yıldönümümüzün kuruluş günü olan bugün bizi Şampiyon yaptığın için milyonlarca teşekkürler... Şampiyon YilPort Samsunspor!!! 🙏♥️💪 🇦🇹 🏆 pic.twitter.com/VA4mJXlYcP — Yüksel YILDIRIM 55 #EvdeKal (@YY_Samsun) June 30, 2020