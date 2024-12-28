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Samsunspor Trabzonspor'a hazırlanıyor

Samsunspor Trabzonspor'a hazırlanıyor

17:0828/12/2024, Cumartesi
AA
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Teknik direktör Thomas Reis, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Teknik direktör Thomas Reis, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.


Rondo oyunuyla devam eden idman, dar alanda pas çalışmasıyla son buldu.


Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Süper Lig
#Samsunspor
#Trabzonspor

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