Samsunspor'un yeni hocası belli oldu! İşte Thomas Reis'in yerine gelen isim

Thomas Reis sonrası boşalan teknik heyet koltuğuna oturan isim yine bir Alman oldu. Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam Thorsten Fink ile prensipte anlaşıldığı ve hocanın kısa süre içinde şehre gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Thorsten Fink, sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda futbolculuk döneminde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir futbol efsanesi.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Basel’i İsviçre’de zirveye taşıması ve Hamburg (Bundesliga), Vissel Kobe (Japonya) gibi takımlardaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.







