Real Madrid başkanlık seçimlerinde Florentino Perez'e rakip olan Enrique Riquelme'nin en büyük vaadi ortaya çıktı. Sky DE'ye göre Riquelme, seçilmesi halinde dünya yıldızı Erling Haaland'ın transferini açıklayacak.
Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde heyecan giderek artıyor. Kulüpte uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Florentino Perez, seçimlerde yeniden aday olurken karşısına tek rakip olarak Enrique Riquelme çıktı.
Seçim çalışmalarını sürdüren Riquelme'nin taraftarları heyecanlandıracak bir vaadi olduğu öne sürüldü. Sky DE'nin haberine göre, başkan adayının seçimi kazanması halinde dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın transferini açıklamayı planladığı belirtildi.
Manchester City forması giyen Norveçli yıldızın adı uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, Riquelme'nin bu hamleyi seçim kampanyasının en önemli kozlarından biri olarak kullandığı ifade edildi.
25 yaşındaki yıldız forvet, geride kalan sezon City'de 52 karşılaşmada forma giyerken 38 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 200 milyon Euro olan Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2034'te sona erecek.