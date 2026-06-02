Seçimi kazanırsa Haaland'ı açıklayacak: Vaadi taraftarları heyecanlandırdı

Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde heyecan giderek artıyor. Kulüpte uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Florentino Perez, seçimlerde yeniden aday olurken karşısına tek rakip olarak Enrique Riquelme çıktı.

Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme

Seçim çalışmalarını sürdüren Riquelme'nin taraftarları heyecanlandıracak bir vaadi olduğu öne sürüldü. Sky DE'nin haberine göre, başkan adayının seçimi kazanması halinde dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın transferini açıklamayı planladığı belirtildi.

Erling Haaland

Manchester City forması giyen Norveçli yıldızın adı uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, Riquelme'nin bu hamleyi seçim kampanyasının en önemli kozlarından biri olarak kullandığı ifade edildi.

25 yaşındaki yıldız forvet, geride kalan sezon City'de 52 karşılaşmada forma giyerken 38 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 200 milyon Euro olan Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2034'te sona erecek.












