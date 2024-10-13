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Şenol Güneş: Artık reaksiyon zamanı

Şenol Güneş: Artık reaksiyon zamanı

10:3613/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, camianın ve taraftarların özlediği futbolu izletmek ve sonuçları almak için harıl harıl çalışıyor.

Süper Lig'e verilen arayı bir yeniden toparlanma süreci olarak gören Şenol Güneş, bunu fırsata çevirmek istiyor. Deneyimli teknik adamın öncelikleri arasında oyuncuların mental seviyesini yükseltmek kadar özellikle saha içindeki kırılganlık ve temposuz oyunu da ortadan kaldırmak olduğu kaydedildi.


Günde çift antrenman gerçekleşirken, fiziksel olarak yüklemeler yapılıyor. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamaya çalışan Güneş, diğer yandan hem bireysel hem de gruplar halinde toplantılar düzenliyor.



"Çok çalışıp asla pes etmeyeceğiz"

Takımın mevcut potansiyelinin çok altında olduğunu düşünen Güneş, mental açıdan oyuncuları toparlamaya çalışıyor. Güneş'in, "Buradan çıkmanın tek yolu kazanmak. Milli ara sonrası zor geçecek. Güçlük derecesi yüksek maçlara çıkacağız. Fakat tek tek bakacağız. Maç maç gideceğiz. Artık reaksiyon gösterme zamanı. Bu takımın kalitesine ve yapabileceklerine güveniyorum. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz" dediği öğrenildi.


Ozan, Umut Bozok, Cihan Çanak, Batagov gibi sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma katılması, teknik heyetin elini güçlendiriyor.






#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Süper Lig

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