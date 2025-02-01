Şenol Güneş: Beraberliğe razı olduk

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.





Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Şenol Güneş şöyle konuştu:

"Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık."





"Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk."





"Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik."



















