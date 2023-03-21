Şenol Güneş farkını gösterdi

Beşiktaş bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (583) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 89.4) lig maçını İstanbulspor karşısında oynadı. Bu oyun formatı ve pas sayısı teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan istediği bir durumdu. Oyuncuların performansından memnun olan deneyimli teknik adam, daha iyi olunması konusunda da uyarılarda bulunuyor.