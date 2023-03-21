Şenol Güneş farkını gösterdi

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ligde 3. sırada yer alıyor.
Son haftada İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe ile oynanacak derbiden de galibiyetle ayrılmanın hesapları yapılıyor.
Beşiktaş bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (583) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 89.4) lig maçını İstanbulspor karşısında oynadı. Bu oyun formatı ve pas sayısı teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan istediği bir durumdu. Oyuncuların performansından memnun olan deneyimli teknik adam, daha iyi olunması konusunda da uyarılarda bulunuyor.
Beşiktaş'ta, milli maç arasından sonra Fenerbahçe ile yapılacak derbi karşılaşması öncesinde Rosier ile Tayyip Talha'nın sakatlıkları keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, savunma hattını nasıl kuracağını düşünürken, stoper için Romain Saiss'le yakından ilgilendiği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, Faslı oyuncuya derbinin öneminin altını çizdiği ve kendisini bu karşılaşmaya hazırlamasını istediği ifade edildi.