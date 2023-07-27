Şenol Güneş: Her oyuncuya ihtiyacımız var

"Bu sezon ilk resmi maçımızdı. Oyun başından itibaren kontrol bizdeydi. Onlar da tempo ile zorladılar. Fiziksel olarak bazı dalgalanmalar olabilir sezon başında. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi, hepsini tebrik ederim. Seyircilerimiz de sıcak yaz gününde bize destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum."