|
Spor

Şenol Güneş: Her oyuncuya ihtiyacımız var

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skor aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

23:35 . 27/07/2023 الخميس
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş evinde Tirana'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı yakaladı. Kara-Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.


İşte o sözler...

"Bu sezon ilk resmi maçımızdı. Oyun başından itibaren kontrol bizdeydi. Onlar da tempo ile zorladılar. Fiziksel olarak bazı dalgalanmalar olabilir sezon başında. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi, hepsini tebrik ederim. Seyircilerimiz de sıcak yaz gününde bize destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum."


"3 kulvarda yarışacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Alacağımız oyuncular ve eldeki oyuncularla oluşacak rekabette herkes takımın bir parçası olacak. Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Samimi ve güzel bir ortam var."



#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler