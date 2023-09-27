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Spor

Şenol Güneş mağlubiyeti değerlendirdi: "Utanç verici"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası utanç verici bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

23:21 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş - Beşiktaş Teknik Direktörü

Şenol Güneş - Beşiktaş Teknik Direktörü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3.hafta erteleme müsabakasında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyet nedeniyle kızgın olduğunu belirterek, “Kötü bir sonuç aldık. Böyle bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Rakibini direncini kıramadık. Aldığımız sonuç kötü bir sonuç. Kızgınım, 4 gollük bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Uzaktan yediğimiz iki gol olabilir ama ne olursa olsun etkili olabilirdik. Rakibin direnci arttı. Bunun çekinceleri vardı. Motivasyon yoktu. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Bizim için kötü bir akşamdı" diye konuştu.

"Deplasmanda 2 maçtır yumuşak kaldık"

Bazı pozisyonlarda etkili olamadıklarını anlatan Güneş, “Maalesef deplasmanda iki maçtır yumuşak kaldık. Rakibin çıkışlarına cevap veremedik. Oyun disiplininden kopmalar vardı. Bireysel oynamalar çoğuldu. Buna rağmen netice değişebilirdi. Aynı hataları yaptık. Aynı pozisyonlarda golleri yedik" ifadelerini kullandı.

"Taraftar kaybedince tepki gösterir"

Taraftarların ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarıyla ilgili konuşan Güneş, “Yönetim ile ilgili bir sorunumuz yok. Taraftar kaybedince tepki gösterir. Ancak bütün sorumluluk şu anda benim üstümde. Yönetim transferleri yaptı ve bitirdi. Sahada sorumluluk bende. Bütün çalışanlarımız ve oyuncularımız yönetimden memnun” dedi.



#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
36 dakika önce
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