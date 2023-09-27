Şenol Güneş mağlubiyeti değerlendirdi: "Utanç verici"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3.hafta erteleme müsabakasında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyet nedeniyle kızgın olduğunu belirterek, “Kötü bir sonuç aldık. Böyle bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Rakibini direncini kıramadık. Aldığımız sonuç kötü bir sonuç. Kızgınım, 4 gollük bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Uzaktan yediğimiz iki gol olabilir ama ne olursa olsun etkili olabilirdik. Rakibin direnci arttı. Bunun çekinceleri vardı. Motivasyon yoktu. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Bizim için kötü bir akşamdı" diye konuştu.