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Spor

Şenol Güneş: Ritmimizi bozmayalım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, lige verilen arada maç ritminin bozulmasını istemiyor. Gaziantep FK maçını da sahaya çıkmadan geçecek siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı, oyunculara yarısın bitmediğini hatırlattı.

09:39 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şenol Güneş idmanlarda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Şenol Güneş idmanlarda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de yakaladığı ivmeyi 35. haftadaki Adana Demirspor deplasmanında da devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma 3 gün izin verirken kendisi çalışmalarına devam etti.


Gaziantep FK ile oynayacağı için sahaya çıkmayacak olan siyah-beyazlı takımda maç ritminin bozulmaması için de mental çalışmalar yapılacak. İzne gönderdiği tüm oyuncuların aynı motivasyonla dönmesini isteyen Güneş, "Herkes kendisini hazır tutsun ve yarışın bitmediğini düşünsün. Yakaladığımız ritmi kaybetmeyelim" dedi.


Beşiktaş, bir alt basamağındaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı planlıyor.


Golcülere güveniyor

Beşiktaş'ta oyun hala Şenol Güneş'in istediği seviyede değil. Başarılı çalıştırıcı, galibiyetler gelse de hem takım oyununu hem de bireysel performansları yukarı çekmeye çalışıyor. Golcülerin performansından memnun olan başarılı çalıştırıcı, takımdan topu kısa sürede hücum hattıyla buluşturmasını istiyor.


Güneş, Adana Demirspor deplasmanını da Aboubakar, Cenk ve Redmond'la çözmeyi hedefliyor.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
2 saat önce
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