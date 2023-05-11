Şenol Güneş: Ritmimizi bozmayalım

Şenol Güneş idmanlarda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de yakaladığı ivmeyi 35. haftadaki Adana Demirspor deplasmanında da devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma 3 gün izin verirken kendisi çalışmalarına devam etti.
Gaziantep FK ile oynayacağı için sahaya çıkmayacak olan siyah-beyazlı takımda maç ritminin bozulmaması için de mental çalışmalar yapılacak. İzne gönderdiği tüm oyuncuların aynı motivasyonla dönmesini isteyen Güneş, "Herkes kendisini hazır tutsun ve yarışın bitmediğini düşünsün. Yakaladığımız ritmi kaybetmeyelim" dedi.
Beşiktaş, bir alt basamağındaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta oyun hala Şenol Güneş'in istediği seviyede değil. Başarılı çalıştırıcı, galibiyetler gelse de hem takım oyununu hem de bireysel performansları yukarı çekmeye çalışıyor. Golcülerin performansından memnun olan başarılı çalıştırıcı, takımdan topu kısa sürede hücum hattıyla buluşturmasını istiyor.
Güneş, Adana Demirspor deplasmanını da Aboubakar, Cenk ve Redmond'la çözmeyi hedefliyor.