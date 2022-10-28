Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi: İmzalar atıldı

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takım yeniden Şenol Güneş'e emanet edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş. ☀🦅 pic.twitter.com/0ngEVCngAE — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2022

İmza töreni düzenlendi

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan deneyimli teknik adam, kendisini yeniden siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

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Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde öne çıkanlar şöyle:



Ahmet Nur Çebi: Hedefimiz her zaman şampiyonluktur

"Bugün, Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği hocamız Sayın Şenol Güneş'i huzurlarınızda imzaya davet ettik. O da bizimle çalışmayı kabul etti. Valerien Ismael'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağımızı herkesin öğrenmesini istiyorum."

"Valerien Ismael enerji olarak bitti"

"Hatay maçından sonra Valerien Ismael'in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Hakem hataları, medya... Bu hale bu şekilde geldik. Teknik kadromuzun üzerinde bir huzursuzluk yaratıldı. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok, önümüze bakacağız."

"Şenol Hoca'nın bu işi başaracağına inanıyorum"

"Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır. Son 10 senede 3 şampiyonluk kazandık. Hepsinde emeğimin olması beni gururlandırıyor. Şenol Güneş'le, Valerien Ismael ile vedalaşmamızın ardından ilk kez çarşamba günü görüştük. Onun bu işi başaracağına inanıyorum."

"Valerien Ismael seçiminde kararı ben aldım"

"Hoca seçiminde Valerien Ismael, Ceyhun (Kazancı) Bey'in önümüze koyduğu alternatiflerden biriydi. Kararı o almadı. O dönem kararı, kulüp gerçeklerini de düşünerek ben aldım. Dışarıdan gelen hocaların da saygı görmeye hakkı var. Kendisini sevdiğimi paylaşmak istiyorum."





Şenol Güneş: Bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Son dönemde gördüğüm aşırı ilgi ve sevgiden dolayı taraftarlara teşekkür ediyorum. Demek ki önceki birlikteliğimizde ortaya iyi şeyler koymuşuz. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor. Bundan önce çalışan tüm teknik heyete, başta Valerien Ismael'e teşekkür ediyorum."

"Hakkımızda çok yazıp çiziliyor"

"Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz."

"Camianın başarıya ihtiyacı var"

"Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak, takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağımı bildirmek istiyorum. Kulübün de başarıya ihtiyacı var, benim de başarıya ihtiyacım var. Camianın ihtiyacı olan bu. Keyif alan, keyif veren bir futbol istiyoruz demiştim başkana zamanında. Bugün de aynısını söylüyorum. Kısa sürede radikal değişiklik olmadan, eldeki imkanlarla görevime devam etmek istiyorum."

"Ceyhun Kazancı'yla devam edeceğim"

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"Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak."

"Tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum"

"3 günlük bir süreç var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek durumundayız. 3 maçımız var. Kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Gelecekle ilgili bütün düşüncelerimi sadece üç maç üzerinden konuşuyorum. Sonra bir ara olacak, kamplar olacak. Genel değerlendirmeyi birlikte yaparız."

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp"

"Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum."

"Mazeret üretip zaman kaybetmek istemiyoruz"

"Bunları konuşup zaman kaybetmeyeceğiz. Yol yapmak istiyoruz, mazeret üretip zaman kaybetmek istemiyoruz. Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz. Beşiktaş'ın ismi nereye gider? Buraya geldiğim ilk sene söylemiştim. Büyük camiaların beklediği şey şampiyonluktur."

"Orası Premier Lig, burası Türkiye Ligi"

"Premier Lig oyuncuları konusuna katılmıyorum. Orası Premier Lig, burası Türkiye Ligi. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla kendimizi oraya koymayalım, onları da buraya koymayalım."

"Gerginlik istemiyorum"

"Gerginlik olmasını istemiyorum. Ben şu an dinlenmiş olarak geldim, bazen ben de sinirleniyorum. Camiaların kavgasından uzak durmaya çalışıp, şampiyonluk için yola çıkacağız."

"Takıma yararı olmayan dışarıda kalır"

"Sıralamadaki yerimizi konuşmaya gerek yok, öncelikle oyunumuzu düzeltmeliyiz. Oyunculara var olan değerlerini gösterebiliyorsanız, sorun yok diyeceğim. Eğer ki gösteremiyorlarsa, bunu çözmeye çalışacağım. Tüm oyuncularımız değerli, hiçbirinden vazgeçemeyiz. Ancak takıma yararı olmayan dışarıda kalır."

"Dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz"

"Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya... O güzel günleri görmek istiyoruz. Son 10 yıla bakarsak herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş, en çok ses getiren takım da Beşiktaş. Yıldızlara bakıp 'Bir tanesinde ben varım' dersem başarıya ulaşamam. Başarıya ihtiyacım var."

"Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız"

"Benim bu konuda projelerim vardı. Gerekirse konuşuruz. Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak."

"Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz"

"Seyircimizin muhteşem desteği var. Tüm koşullara rağmen bunu kaybetmemeliyiz. Sahadaki oyuncular da coşkuyla oynuyor. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Bence akıl kullanmak, duygulara göre ikinci planda kalıyor. Bu baskıyı azaltıp, coşkuyla beraber aklını kullanmalarını sağlamalıyız. Ben bunu dışarıdan bakarak söylüyorum. Oyun kurgusu olarak, Valerien Ismael'in doğru olarak kabul ettiği bir oyun vardı. Bazen taktik çalışmalarınız, ezberinize döner ve sadece bunu yapmaya başlarsınız. Sanki bu anlayış sebebiyle oyun kontrolü kayboldu gibi."

"Dele Alli'nin yüzde 50'si burada olsa yeterli"

"Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun yüzde 50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?"

"Kararsızdım"

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"Çalışıp çalışmama konusunda kararsızdım. Ben ayrıldıktan sonra uzun süre Trabzon'daydım. Orada dolaştım, sisle beraber aşağıyı görmemeye çalışıyordum. Dinlendikten sonra düşündüm ve olabilecek en iyi senaryo gerçekleşti. Beşiktaş'ta çalışmak çok önemli."

"Muleka beğendiğim bir oyuncu"

"Muleka'yı hiç izlememiştim, ilk defa geçen sene izledim. Çok beğendiğim bir oyuncu."

"Uyumu sağladıktan sonra, sistem halledilir"

"İlk geldiğimizde Mario Gomez ve Cenk Tosun vardı. Cenk oynuyordu, sonra bocaladı ve Mario oynadı. Sürekli değiştik. İşin sonunda ikisi de milli takımlarında oynadı. Uyumu sağladıktan sonra, sistem halledilir."



"Güçlü takım görüntüsü vermemiz lazım"





"Önce güçlü bir takım görüntüsü vermemiz lazım. Beşiktaş, Hatayspor'a kaybettiğinde neden tepki alıyor? Çünkü daha güçlü. Bu yüzden oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek durumundayız."

"Beni aralarına aldıkları için çok teşekkür ediyorum"





"Telefonuma beni hiç tanımayan bir sürü insan çok güzel mesajlar yolladılar. Sahada cumhuriyet coşkusu içerisinde oynayarak kazanmak istiyoruz. Beşiktaş bir aile, beni de aralarına aldıkları için çok teşekkür ediyorum."

"Ceyhun Kazancı bana yardım edecek"

"Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. 'Az konuş, çok çalış, gerisi kolay' dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edecek. Ceyhun benim için bir şans. 15 aydır burada çalışıyor, burayı biliyor. Benim az bir zamanım var, takımı toparlamalıyım. Umuyorum geçen zaman içerisinde çok başarılı bir takım oluştururuz. Gelecek süreçte yeni antrenörler katılır mı? Buna ileride bakarız."

"Tek başıma kurtarıcı değilim"

"Ben önemliyim ancak tek başıma kurtarıcı değilim. Söyleyebileceğim şey, ben kendimi başarı için buraya adıyorum."

Ceyhun Kazancı: Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum

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"Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur. Hocamla dün tanıştık, çok verimli bir toplantı geçirdik. Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum. İyi bir kadro kurduk ancak bu kadronun hakkı verilemedi. Şenol Güneş'le birlikte, şampiyonluk yarışına dahil olacağımızı düşünüyorum."

SPOR Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme: Bir kalbe iki sevda sığmaz

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