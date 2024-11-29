Şenol Güneş'ten ince hesaplar

Adana Demirspor'u farklı yenerek moral bulan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, önlerinde oynayacakları iki haftayı kayıpsız kapatarak Galatasaray maçına kadar kadro ve oyun istikrarını sağlamaya çalışacak.





Ligde yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da oyun ve oyuncu istikrarını sağlamaya çalışan deneyimli çalıştırıcı, sakatların dönüyor olmasının da avantajlarını kullanmaya çalışacak. Güneş, Adana Demirspor maçında ortaya koyulan oyunu bundan sonra oynayacakları maçlarda da oynamaları halinde hedeflerine ulaşma adına avantajlı olacaklarını söyledi.





Deneyimli teknik adam, yarın oyanayacaklar Alanyaspor ve bir sonraki hafta karşılaşacakları Kasımpaşa maçlarını kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.





Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı



✅ Anthony Nwakaeme

✅ Stefan Savic pic.twitter.com/x30l7ZgbHk — SPOR (@yenisafakspor) November 26, 2024





Kazanarak devam





Alanyaspor maçından sonra evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da ince hesaplar yapan teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçına kadar oyunda ve takımda eksiklikleri tamamlamak istiyor.





Adana Demirspor maçında futbolcuların oyun disiplinine bağlı kalmalarına sevindiğini belirten Güneş, "Genç arkadaşlarımızın ellerinden gelen gayreti göstererek oyun disiplinine bağlı olmaları, zaman zaman iyi paslar yapmaları ve sabırlı oynamaları önemli. Alanya daha farklı oynuyor. Samsun maçında iyi oynadılar. Analiz ettiğimizde bunu gördük. Moralimiz iyi ve bu maça motive olmak durumundayız Çok geride kaldık. Kazanarak devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



















