Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şenol Güneş'ten ince hesaplar

Şenol Güneş'ten ince hesaplar

Ali Kemal Yazıcı
10:0229/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Teknik Dirketörü Şenol Güneş
Trabzonspor Teknik Dirketörü Şenol Güneş

Adana Demirspor'u farklı yenerek moral bulan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, önlerinde oynayacağı iki haftayı kayıpsız kapatarak Galatasaray maçına kadar kadro ve oyun istikrarını sağlamaya çalışacak.

Adana Demirspor'u farklı yenerek moral bulan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, önlerinde oynayacakları iki haftayı kayıpsız kapatarak Galatasaray maçına kadar kadro ve oyun istikrarını sağlamaya çalışacak.


Ligde yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da oyun ve oyuncu istikrarını sağlamaya çalışan deneyimli çalıştırıcı, sakatların dönüyor olmasının da avantajlarını kullanmaya çalışacak. Güneş, Adana Demirspor maçında ortaya koyulan oyunu bundan sonra oynayacakları maçlarda da oynamaları halinde hedeflerine ulaşma adına avantajlı olacaklarını söyledi.


Deneyimli teknik adam, yarın oyanayacaklar Alanyaspor ve bir sonraki hafta karşılaşacakları Kasımpaşa maçlarını kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.



Kazanarak devam

Alanyaspor maçından sonra evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da ince hesaplar yapan teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçına kadar oyunda ve takımda eksiklikleri tamamlamak istiyor.


Adana Demirspor maçında futbolcuların oyun disiplinine bağlı kalmalarına sevindiğini belirten Güneş, "Genç arkadaşlarımızın ellerinden gelen gayreti göstererek oyun disiplinine bağlı olmaları, zaman zaman iyi paslar yapmaları ve sabırlı oynamaları önemli. Alanya daha farklı oynuyor. Samsun maçında iyi oynadılar. Analiz ettiğimizde bunu gördük. Moralimiz iyi ve bu maça motive olmak durumundayız Çok geride kaldık. Kazanarak devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.






#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Alanyaspor
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri Tomarza konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu