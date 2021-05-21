Spor Şenol Güneşten kadro açıklaması "4 oyuncu dışarıda kalacak"
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Şenol Güneş'ten kadro açıklaması: "4 oyuncu dışarıda kalacak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroyu 26'ya düşüreceklerini belirtirken, "Şu anda aramızda bulunan 4 oyuncu dışarıda kalacak. Hazırlık maçlarımızın ardından kadromuzu belirleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Şenol Güneşten kadro açıklaması: 4 oyuncu dışarıda kalacak
Şenol Güneş merak edilen sorulara cevap verdi.

EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Şenol Güneş, takımın son durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Hazırlık maçlarımızın ardından kadromuzu belirleyeceğiz"

  • "En geç 1 Haziran'da 26 kişilik kadromuzu açıklayacağız. Şu anda aramızda bulunan 4 oyuncu dışarıda kalacak. Hazırlık maçlarımızın ardından kadromuzu belirleyeceğiz. Hemen hemen bütün oyuncularımızı oynatabileceğimiz hazırlık maçları düşünüyoruz."

A Milli Takım'ın mevcut kadrosu
A Milli Takım'ın mevcut kadrosu

"Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz"

  • "Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay Yokuşlu, küme düşmesine rağmen West Bromwich bırakmak istemediği için gelemedi. Bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de... Hukuki hakları var. Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Cengiz Ünder'de oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu, bir sıkıntı var. Ancak çok heyecanlı, çok hırslı. İyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can Kahveci, hem tedavi oluyor hem de çalışmasını yapıyor. 3-5 gün içerisinde, normal idmanlara başlayacak."

"Hükümetleri izin vermedi"


  • "Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık. Hocaları Roberto Martinez de çok istedi. Hükümetleri izin vermedi. Olmayınca Moldova ve Kuzey İrlanda'yı aldık."

"Kenan Karaman'ı düşünüyoruz"

  • "Dorukhan Toköz performansını yakalarsa, hem orta sahada alternatif olabilir hem de sol bekte kesici olabilir. Çünkü orada sadece Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz var. Halil Dervişoğlu uzun vadede beklentilerimiz olan bir oyuncu. Yetenekli ama eksikleri var. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde. Santrforda Burak Yılmaz'ın yanı sıra kullanabileceğimiz potansiyelli oyuncularımız da var. Şu anda Kenan Karaman mı Serdar Dursun mu derseniz Kenan'ı düşünüyoruz. Serdar da gol atabilen savaşçı bir oyuncu. Olumsuz bir şey söyleyemem. Direkt başlatsaydım eğer Muhammet Demir ile Adem Büyük'ü alırdım. Onları bekletmek yerine, kenarda bekleyecekleri için Halil'i dahil ettim."

Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi
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Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi

"Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak"


  • "Bu sene kalecileri Avrupa'ya gönderecekler herhalde, öyle görünüyor. Takımlar kalecilerinden pek vazgeçemiyor. Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak ve belki de onun gidişiyle başka isimler de gidecek. Her mevkide oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum. Ülkemize döviz kazandırıp, tanıtımına katkı yapmasını isterim. Gidecek ilk kaleci örnek olacak. Milli Takım için elimizde 4 kaleci var. Bunun dışında Berke, Ersin, İrfan Can ve Doğan gibi isimler de var. 1,2,3,4 demeyip daha fazla oyuncu üretmemiz lazım."

Uğurcan Çakır'a 3 dev talip
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Uğurcan Çakır'a 3 dev talip

"Burak gibi başarılı insanların hikayelerini güzel anlatmak lazım"

  • "Burak Yılmaz ile ilgili geniş konuşmak istemiyorum çünkü geniş anlatılacak şeyler var. Burak gibi başarılı insanların hikayelerini güzel anlatmak lazım. Hikayesinin güzel araştırılması lazım. Neleri doğru yaptı, hangi yollardan geçti... Bu sene iyi geçti, kötü geçseydi neler konuşulurdu? Bu yaptıkları bizimle iyi işler yapacağının garantisini vermiyor. Güzel goller attı. İnşallah şampiyon olurlar. Bütün Türkiye onları izliyor. Son maçı kazanırsa şampiyon olacaklar."

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