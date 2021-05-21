Şenol Güneş'ten kadro açıklaması: "4 oyuncu dışarıda kalacak"

Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları, dün akşam varılan ateşkes anlaşması sonrası durdu. 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı. En az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı.