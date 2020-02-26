Güneş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğindeki konuşmasında, Türk kulüplerinin borcunun her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Tesis yardımı diye alınan paraların yabancıya, transfere harcandığını ifade eden Güneş, "Yabancıya gidiyor ama futbol düzelmiyor. Alınan paralar çözüm olmuyor. Bir üretim yapmamız lazım, iki yabancı sayısını düşürüp kaliteyi çevirmemiz lazım." diye konuştu.

Futbolcu yetiştirmede de planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti;

"Yabancının kimseye zararı var mı. Var tabii ki. Ben 20 milyon avroya aldığım bir oyuncu varken, bedavaya bir oyuncu gelip de kafa kafayaysa 20 milyonu harcayamam. Benimki anormal iyi oynayacak, vazgeçilmeyecek ama buna rağmen en az parayı o alacak. Ben böyle baktığım sürece üretim yapamam ki, bu örneği güzel yapmamız lazım. X oyuncu oynadı, fazla para alan oyuncu rahatsız oluyor, 'beni bırakın' diyor."

Güneş, kulüp yapılarında sorunlar olduğunu, çok büyük paraların döndüğünü ama sorumlularının ortada olmadığını, borcu yapan başkan ve yönetimin ayrılmasıyla yükün kulübün üzerinde kaldığı bir yapının bulunduğunu vurguladı.

"Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan"

Güneş, ekonomik nedenlerden dolayı genç oyunculara dönüş yapmak zorunda kalan takımların başarı yakaladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama aynı kulüp bir süre sonra yine aynı şeyi yaptı. Bu kısırdöngüden kurtulamıyor. Yabancı transferine bu yüzden karşı çıkıyorum, bu tek başına yabancıya karşı olmak değil. Üretiyor, tam bir ortama getiriyor, 'biraz daha yol almak için yabancı almam, marka almam lazım' diyor. Aldığımızda gösteriyle karşılıyoruz, gönderirken problemle gönderiyoruz. Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan."

"Yabancılara ödemeler lirayla yapılmalı"

Yabancı oyuncuların ödemelerinin dövizle yapılmasına karşı olduğunu, yabancı futbolculara ödemelerin de lira olarak yapılabileceğini aktaran Güneş, "Benim bildiğim kadarıyla Trabzon, Alanya, Sivas ve Başakşehir'in ödemelerinde sıkıntı yok. Bu takımlar (ligde) kafada. Ben inanıyorum ki 2-3 ay ödeme (yapamazlarsa) onlarda da aynı sorun ortaya çıkacak" dedi.

Yabancı futbolcu sayısının tartışılabileceğini ancak mukavelesi devam eden oyuncuların bulunduğunu, bu nedenle kademeli bir düşüşün yapılabileceğini belirten Güneş şöyle konuştu;

Azaltılmasından yanayım. Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli.

"Ünal Karaman çok başarılı"

Güneş, "çalıştığı futbolcular içinde profesyonelliği en iyi olan futbolcunun" sorulması üzerine teknik direktörlüğünü yaptığı, daha sonra birlikte çalıştıkları Ünal Karaman'ın profesyonel anlamda çok başarılı olduğunu kaydetti.