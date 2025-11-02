Yeni Şafak
Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

18:472/11/2025, Pazar
IHA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemi, idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Serdal Adalı başkanlığında 29 Aralık 2024 - 11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.


Oylama esnasında tansiyon yükseldi

Mevcut Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin iki döneminin oylandığı esnada salonda gergin anlar yaşandı. Oyların birbirine yakın olması sebebiyle oylama birçok kez tekrarlandı. Bu esnada toplantıya başkanlık eden Affan Keçeci’nin salona hakim olmakta zorlandığı görüldü. Oylama, oy veren üyelerin yaka kartları aracılığıyla oy atması sonrası belirlenebildi.





#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Sinan Erdem Spor Salonu
