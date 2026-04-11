Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar: Ligi ziyan ediyorlar

"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var. Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Fenerbahçe ile oynadığımız maçtan bir gün sonra Juventus ile Genoa maçında bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."