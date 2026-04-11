Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar: Ligi ziyan ediyorlar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında Türk futboluna ve hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Maçların adil yönetilmediğini ve talimat alan hakemler olduğunu belirten Adalı, "Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar" diye konuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenen divan kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalı’nın özellikle hakemler ve lig yapısına yönelik sözleri dikkat çekti.
Adalı, futbol takımının henüz istenen seviyede olmadığını belirtirken, gelecek adına umutlu olduklarını ifade etti. Kulübün mali yapısına da değinen başkan, göreve geldikleri günden bu yana 72 milyon euro bonservis geliri elde ettiklerini ve kadro yaş ortalamasını düşürdüklerini dile getirdi.
Gedson Fernandes'in transferine de değinen Adalı, "Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan yüzde 50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.
Türk futbolundaki yapıya sert eleştiriler yönelten Adalı, mevcut düzenin adil olmadığını savundu. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var. Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Fenerbahçe ile oynadığımız maçtan bir gün sonra Juventus ile Genoa maçında bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."
Başkan Adalı, kulübün basketbol şubesine de değinerek EuroCup hedefini vurguladı. Adalı, "EuroCup'ı kazanacağımıza ve önümüzdeki sezon ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.