Serdar Ali Çelikler Fenerbahçeli yıldızı 'kazık' ilan etti: "Artık kabul edin!"

Serdar Ali Çelikler Fenerbahçeli yıldızı 'kazık' ilan etti: "Artık kabul edin!"

1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Antalyaspor'un golü sonrası Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntü.
Antalyaspor'un golü sonrası Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntü.

Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yıldız isim performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, maç sonu canlı yayında o oyuncu için kazık ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında ağır darbe aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ardından Youtube NeoSpor programında karşılaşmayı değerlendiren gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında sert sözler kullandı.

Kazık olduğunu belirten Çelikler, "Kalecinin de artık patlak olduğunu kabul edin. 11 milyonluk kazık olduğunu bir kabul edin artık. Özellikle bugün yediği ilk golden sonra" ifadelerini kullandı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in Ederson yorumu;
YouTube
Serdar Ali Çelikler Fenerbahçeli yıldızı 'kazık' ilan etti: "Artık kabul edin!"
01 Mart, Pazar




#Fenerbahçe
#Ederson
#Serdar Ali Çelikler
