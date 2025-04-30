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Sergej Jakirovic: 5 maçımız var devam etmeliyiz

Sergej Jakirovic: 5 maçımız var devam etmeliyiz

20:5130/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, bugünkü gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her şeyin planladıkları şekilde gittiğini belirten Jakirovic, "Matematiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var." dedi.

Kayserispor bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.


Antrenman öncesi teknik direktör Sergej Jakirovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Her şeyin planladıkları şekilde gittiğini belirten teknik direktör Sergej Jakirovic, “Burada en önemli şey futbolcularımız ve onların gösterdiği performans. Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Matemetiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var. 5 maçta da elimizdekinin en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Nazon'un cezalı durumda olması nedeniyle ilk opsiyonumuz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Tabii ki bu Talha için de iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söylemiyorum. Benden önceki süreçle ilgili konuşamam ama ben ve ekibim bundan önce ne yaptığımızı biliyoruz. Burada da aynı şekilde hareket etmeye çalıştık. Bununla birlikte de iyi sonuçlar geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.






#Kayserispor
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#Sergej Jakirovic
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