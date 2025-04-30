Sergej Jakirovic: 5 maçımız var devam etmeliyiz

Her şeyin planladıkları şekilde gittiğini belirten teknik direktör Sergej Jakirovic, “Burada en önemli şey futbolcularımız ve onların gösterdiği performans. Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Matemetiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var. 5 maçta da elimizdekinin en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Nazon'un cezalı durumda olması nedeniyle ilk opsiyonumuz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Tabii ki bu Talha için de iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söylemiyorum. Benden önceki süreçle ilgili konuşamam ama ben ve ekibim bundan önce ne yaptığımızı biliyoruz. Burada da aynı şekilde hareket etmeye çalıştık. Bununla birlikte de iyi sonuçlar geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.