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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden 3 madalya

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden 3 madalya

15:5430/04/2025, Çarşamba
IHA
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Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları, 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması’nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalya kazandı.

Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması Antalya’da gerçekleştirildi. Yarışmalarda mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. sporcuları üç önemli derece elde etti.


Yarışmada Makaralı Yay W1 Erkekler Kategorisinde Şehit Kemikkıran Türkiye ikincisi, Makaralı Yay Erkekler Open Kategorisi'nde Kenan Babaoğlu Türkiye üçüncüsü, Makaralı Yay Erkekler Open Takım Kategorisi'nde ise Kenan Babaoğlu ve Tanju Kula ikilisi Türkiye şampiyonu oldu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve onların yetişmesinde emeği geçen antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.





#Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü
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