Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da gerçekleşti

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, takım sıralamasında 5 altın ve 2 gümüş madalyayla birinci oldu. Okçular Vakfı Spor Kulübü ise 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinci sırayı aldı.
Organizasyonda bireysel müsabakalarda altın madalya kazanan sporcular şöyle:
Erkekler klasik yay açık: Sadık Savaş
Kadınlar klasik yay açık: Ayşe Nur Güney
Erkekler makaralı yay açık: Abdullah Yorulmaz
Kadınlar makaralı yay açık: Büşra Fatma Ün
Erkekler W1 açık: Yiğit Caner Aydın
Kadınlar W1 açık: Zeynep Sena Saran