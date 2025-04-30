Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da gerçekleşti

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, takım sıralamasında 5 altın ve 2 gümüş madalyayla birinci oldu. Okçular Vakfı Spor Kulübü ise 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinci sırayı aldı.