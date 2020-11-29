Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladı

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş adına çok önemli bir galibiyet olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Lige çok iyi bir başlangıç yapamadık. Hem UEFA hem ligde sorunlarla karşılaştık ve altından kalkmakta zorlandık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Geçen hafta ’Artık önümüze umutla bakmak istiyoruz’ demiştim. Bireysel performanslar bizim istediğimiz seviyede olmalıydı. 2 haftadır takımımız büyük takım reaksiyonu gösteriyorlar. 50 dakikaya 10 kişi oynadık. Hakemin enteresan kararları vardı. Çok önemli bir derbi kazandık ama bu 1 maçlık bir zafer. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan durumunun 4-5 puan gerisindeyiz. Bu açığı kapatmak için de arka arkaya zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım hepsinin ayağına sağlık. Karakterli bir oyun sergilediler, hepsinin ayağına sağlık” ifadelerini kullandı.

“Zaferler ancak savaşarak kazanılır”

15 yıl önce Pancu’nun kaleye geçtiği ve Beşiktaş’ın 10 kişiyle 4-3 kazandığı maç hatırlatılan Sergen Yalçın, “O maç daha farlı bir maçtı, bu maç daha farklı. Moral motivasyon yükseliyor, puan durumunda 3 puana ihtiyacımız vardı. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Zaferler ancak savaşarak kazanılır, başka türlü kazanamazsınız. Oyuncularıma 2 gündür bunu söylüyordum. Bugün bizim için çok önemli bir maçtı, savaşarak kazandık, bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadıköy'de kazanan Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Ayrıca mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy’de aynı skorla galipSüper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Aboubakar’ın golüyle öne geçerken, yıldız futbolcu 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kafayla topu yeniden filelere gönderdi ve durumu 2-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe baskısını artırırken 34. dakikada Cisse farkı 1’e indiren isim oldu. İlk yarının 25. dakikasında sarı kart gören Cyle Larin, ikinci yarının başlamasının ardından 5 dakika sonra 50. dakikada Gökhan Gönül’e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Yine 10 kişi kaldı, yine 4-3 kazandıUzatmalarla birlikte maçın son 46 dakikasında 10 kişi oynayan Beşiktaş, dakikalar 53’ü gösterdiğinde bir gol daha buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla Josef’in yaptığı ortada Necip Uysal kafayı vurarak topu filelere getirdi ve skoru 3-2’e taşıdı. 68. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan yeniden farkı 1’e indiren isim olurken Beşiktaş 88. dakikada bir gol daha buldu ve N’Sakala’yla durumu 4-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde Mame Thiam’a yapılan hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterirken Ozan Tufan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4. Kadıköy deplasmanında en son 17 Nisan 2005 tarihinde, kaleci Cordoba’nın kırmızı kart görmesi sonrasında Pancu’nun kaleye geçtiği maçta son dakika golüyle 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan yine 4-3’lük galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.Gustavo, Denizlispor deplasmanında yokSüper Lig’in 10. haftasında Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha bu sezon Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü.Sergen Yalçın’dan hakeme tepkiBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman’a karşı itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk devrenin bitmesinin ardından saha içine giren Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na yöneldi. Sonrasında saha kenarındaki dördüncü hakem Turgut Doman’ın yanına giden Yalçın, ‘’Niye atağımı kesiyorsun’’ diyerek sert tepki gösterdi. Uzun süren itirazları statta yankılanan Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin’in araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.



“Buradan MHK’ye sesleniyorum. Bu şekilde devam etmez”

2 takımın da çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Zaman zaman sertlikler oldu ama bunlar normal. Hakem arkadaşla ilgili şunu söyleyeyim, 44. dakikada Mensah’ın bir pozisyonu var, 2’ye 1 yakaladık ve maçı durdurup sarı kart verdi. Larin’e bekleyip, pozisyonu oynatıp sarı kart gösterdi. Bizim pozisyonumuzu durdurdu ve atacağımız bir gole engel oldu. Doğal olarak da kenarda çıldırıyoruz, tansiyonumuz çıkıyor. Avantaj kurallarını oynatmıyor, faulü vermiyor kontra yiyoruz. Erol Hoca’ya sorarsanız, o da hakemden şikayet edecektir haklı olarak. Larin’e kırmızı kart verdin, haklı olarak. Mert Hakan’a niye vermedin ikinci sarı kartını. Faulleri es geçebilirsin, olabilir ama kural çok açık, atacaksın bu maçı. Sen sarı ve beyaz rengin maçını yönetiyorsun, gördüğünü çal, sanana kim olduğu. Gaziantep maçında VAR’a sormadan 50 metreden benim kalecimi attılar, faul bize yapıldı. Bunlar normal şeyler mi. Biz bunları kaldıramıyoruz. MHK’ye de rica ediyorum, hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın, eğitim mi vereceksiniz, brifing mi vereceksiniz, bu şekilde devam etmez” diyerek tepkisini gösterdi.

“Beşiktaş isminin karşılığı şampiyonluktur”

Büyük maçlarda oyuncularının sahaya karakter koymaları gerektiğini söyleyen Yalçın, “Bu tarz maçlarda karakter ortaya koymaları gerektiğini, zaferlerin ancak savaşılarak kazanıldığını, rölanti futbolla, agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılamayacağını söylüyorum. Temassız maç olmaz. Bunu inşallah istatistik olarak uzun süreye yayarsak, yarışmacı bir takım olarak sürdürürüz” dedi.

Son olarak şampiyonlukla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Yalçın, “Bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluktur. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor’un isminin karşılığı şampiyonluktur. Bunu konuşmak için şu anda erken. Bunu ancak mart ayında konuşmak lazım. 3 maçlık periyotlar başlayacak ilerleyen dönemde. Erken konuşmamak lazım, önümüzdeki maçları kazanmak lazım, sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.İlk yarıda Aboubakar şov yaptıFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah beyazlılarda Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken ev sahibinde defans bölgesinde forma giyen Uruguaylı futbolcu Lemos performansıyla tepki çekti.Aboubakar'ın attığı gollerde rahat geçilen ve Tisserand ile uyumu tartışma konusu olan Lemos için sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu;"Erol Bulut, savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçildi Lemos, Serdar'ı geçemezsin öyle."Sosyal medyada yapılan paylaşımlar;Trabzonlu bir müteahhit Lemos ile Aboubakar arasına bina inşa eder— Astori #13 (@OnurNizamoglu61) November 29, 2020 Lemos ancak Onder Turaci gibi yedek sag bek olur...Serdar gibi Sert oyunu bilen Stoper lazim— kostadinov07 (@kostadinov07) November 29, 2020 Sosa yerine direk Mert Hakan girmeli, lemos yerinede serdar anca böyle döner bu maç— İlker (@delifenerliiii) November 29, 2020 Lemos ne tür bi belasın kardeşim— Atakan Toker (@atkntkrr) November 29, 2020 Ne bekledin bu kadar erol hoca? Lemos ne yapması lazım çıkarmak için? Dk ne fark eder?— Enes Yılmaz (@enessyilmaz6) November 29, 2020



