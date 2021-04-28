Sergen Yalçın: Biz değil, rakiplerimiz düşünsün

Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa koşan lider Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor deplasmanında boy gösterecek. Siyah-beyazlı takımda tek hedef, Karadeniz’den 3 puanla dönerek rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek. Elindeki avantajı kaybetmek istemeyen Beşiktaş, Kayserispor maçında ortaya koyduğu etkili oyunu devam ettirmek ve 5 karşılaşma sonra mutlu sona ulaşmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın da, bütün enerjisini takımı motive etmek üzerine harcıyor. Oyucularıyla Rize yolculuğu öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, takımdan soğukkanlı olmalarını istedi. Avantajın ellerinde olduğunu dile getiren Yalçın, “Ne rehavete kapılın ne de panik yapın. Biz maçlarımızı kazanalım, gerisi önemli değil. Kayserispor maçındaki motivasyonu, Çaykur Rizespor’a karşı da görmek istiyorum. Strese girecek olan biz değiliz. Biz öndeyiz. Maçlarınızı kazanalım, rakiplerimiz düşünsün” dedi.

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Kaptanlar dümende

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncuları da arkadaşlarını şampiyonluk yolunda motive ediyor. Bu süreçleri daha önce yaşamış olan Atiba, Necip ve Vida gibi isimler, takım arkadaşlarına şampiyonluk haftalarında sahada yaşanabilecek stresten nasıl uzak durmaları gerektiğini anlatıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu konudaki en önemli yardımcılarından birisi Atiba. Siyah-beyazlı forma ile daha önce 2 şampiyonluk yaşayan Kanadalı oyuncu, tecrübelerini arkadaşlarına aktarıyor. Beşiktaş, önündeki Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarını kazanarak, Galatasaray deplasmanına puan avantajını koruyarak çıkmak istiyor.

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🏃🏾💥

↗️ 💣

🏃 💣

↗️ 💣

🏃🏻

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🏃🏾 pic.twitter.com/STrYVIZqS9 — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 27, 2021

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