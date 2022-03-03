Spor Sergen Yalçın ilk kez konuştu "Yöneticiler altımı oydu"
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Sergen Yalçın ilk kez konuştu: "Yöneticiler altımı oydu"

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşadığı ayrılıkla ilgili sessizliğini bozdu. Takımın başında Lizbon deplasmanındayken başka hocayla görüşüldüğünü belirten Yalçın, "Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın ilk kez konuştu: Yöneticiler altımı oydu
Sergen Yalçın

Geçen sezon Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Yalçın, siyah-beyazlı kulüpteki ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

Sergen Yalçın'la görüştüğünü söyleyen Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, başarılı çalıştırıcının sözlerini aktardı. İşte Engin'in ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"1,5 ay beni aramadılar"


  • "Sen de biliyorsun Sinan abi bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1-1,5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları."

"Lizbon deplasmanında başka hocayla görüştüler"


  • "Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle (Pinheiro) görüştüler. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular."

"Beşiktaş taraftarı için sözleşme imzaladım"

  • "Ahmet (Çebi) Başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım."

"Çok şey var, hepsini anlatacağım"


  • "Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu."

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