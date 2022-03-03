Sergen Yalçın ilk kez konuştu: "Yöneticiler altımı oydu"

Geçen sezon Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Yalçın, siyah-beyazlı kulüpteki ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

Sergen Yalçın'la görüştüğünü söyleyen Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, başarılı çalıştırıcının sözlerini aktardı. İşte Engin'in ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"1,5 ay beni aramadılar"





"Sen de biliyorsun Sinan abi bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1-1,5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları."

"Lizbon deplasmanında başka hocayla görüştüler"





"Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle (Pinheiro) görüştüler. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular."

"Beşiktaş taraftarı için sözleşme imzaladım"

"Ahmet (Çebi) Başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım."

"Çok şey var, hepsini anlatacağım"





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"Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu."