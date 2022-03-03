Sergen Yalçın ilk kez konuştu: "Yöneticiler altımı oydu"

Geçen sezon Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Yalçın, siyah-beyazlı kulüpteki ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.
Sergen Yalçın'la görüştüğünü söyleyen Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, başarılı çalıştırıcının sözlerini aktardı. İşte Engin'in ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
"1,5 ay beni aramadılar"
- "Sen de biliyorsun Sinan abi bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1-1,5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları."
"Lizbon deplasmanında başka hocayla görüştüler"
- "Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle (Pinheiro) görüştüler. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular."
"Beşiktaş taraftarı için sözleşme imzaladım"
- "Ahmet (Çebi) Başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım."
"Çok şey var, hepsini anlatacağım"
- "Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu."