Sergio Ramos FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı öve öve bitiremedi

Meksika ekiplerinden Monterrey forması giyen yıldız oyuncu Sergio Ramos, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Meksika futbolu hakkında açıklamada bulundu.





'Bir fırsat ve benzersiz bir platform'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatından övgüyle söz eden Ramos, "Bu turnuva kendini gösterememiş kulüpler için harika bir fırsat ve benzersiz bir platform. FIFA turnuvaları her zaman ekstra motivasyon sağlar. Yaş fark etmeksizin, Rayados'u (Monterrey) temsil etmek büyük bir heyecan. Büyük bir istekle hazırlanıyoruz ve iyi bir performans hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





'Kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayacak'

Los Angeles'taki Meksika kökenli taraftarlardan destek beklediklerini aktaran 39 yaşındaki oyuncu, "Los Angeles'ta çok sayıda Meksikalı taraftarımızın olması önemli. Deplasmanda olsak da onların sevgisi ve desteği bize güç verecek. Hatta tribünlerde rakipten daha fazla taraftarımız olabilir. Bu da büyük bir avantaj ve kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.





'Kupayı kazanmamız inanılmaz bir rüya olur'

Futbolda her şeyin mümkün olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Kupayı kazanmamız inanılmaz bir rüya olur. Geçen gün FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte yeni kupayı tanıttı. Gerçekten çok güzel bir kupa. Aslında beni Meksika'ya getiren motivasyonlardan biri de buydu, yeni bir turnuvada oynama fırsatı. Ben her zaman iyimser ve büyük düşünen biriyim, kazanmayı düşünürüm. Takım da sahaya bu zihniyetle çıkar." açıklamasını yaptı.











