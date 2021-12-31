Spor Serhat Akın Fenerbahçenin yeni hocasını açıkladı
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Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Önceki günlerde Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den gönderildiğini ilk açıklayan isim olan Serhat Akın, sarı lacivertlilerin başına geçecek isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serhat Akın Fenerbahçenin yeni hocasını açıkladı
Serhat Akın - Eski Fenerbahçeli futbolcu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı lacivertlilerin başına gelecek teknik adamla ilgili flaş bir iddiada bulundu. Akın'a göre Fenerbahçe takımın başına eski hocası Cristoph Daum'u getirecek.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Serhat Akın, "Daum hayırlı olsun mu?" ifadesini kullandı. Bu paylaşımın ardından sarı lacivertli yönetimin Daum'u takımı başına getireceği yönündeki iddialar basında geniş yankı uyandırdı.

  • Cristoph Daum, Fenerbahçe'de iki kez çalışmıştı. Alman teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2.15, ikinci döneminde ise 2.09 puan ortalaması elde etmişti.
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