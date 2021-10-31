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Serhat Akın'dan Pereira isyanı: "Altyapı hocasını Guardiola yaptınız"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yı sert bir dille hedef aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serhat Akından Pereira isyanı: Altyapı hocasını Guardiola yaptınız
Vitor Pereira'nın maçta bir pozisyona verdiği tepki

Konyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın, maç sonu sosyal medya hesabından isyan etti.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ayarında bir teknik direktör olmadığını belirten Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Yönetimi de eleştiren Serhat Akın, bir sonraki paylaşımında, "Takımda herkesi küstürdü bu hoca. Pelkas da isyanlarda. Bu maç sonu gitmezse yönetim de bıraksın. Fenerbahçe böyle yönetilmez yazık!" diye yazdı.

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