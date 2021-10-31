Serhat Akın'dan Pereira isyanı: "Altyapı hocasını Guardiola yaptınız"

Konyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın, maç sonu sosyal medya hesabından isyan etti.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ayarında bir teknik direktör olmadığını belirten Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Yönetimi de eleştiren Serhat Akın, bir sonraki paylaşımında, "Takımda herkesi küstürdü bu hoca. Pelkas da isyanlarda. Bu maç sonu gitmezse yönetim de bıraksın. Fenerbahçe böyle yönetilmez yazık!" diye yazdı.

Sezon başında söyledim Pereira Fenerbahçe hocası değil diye herkes saldırdı bana devam vardır bir bildiği diye bi sezon da boşa gider 👍🏻 REKLAM October 30, 2021

Alt yapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!!! #Fenerbahçe #fenerinmacivar — Serhat Akin (@serhatakin81) October 30, 2021

Takımda herkesi küstürdü bu hoca Pelkas da isyanlarda🤦🏻‍♂️ bu maç sonu gitmezse yönetimde bıraksın Fenerbahçe böyle yönetilmez yazık!!!! — Serhat Akin (@serhatakin81) October 30, 2021

SPOR Fenerbahçe galibiyeti unuttu



