SÜPER LİG

Seri Galatasaray'da kalacak mı: Seri'nin bonservisi hangi takımda, Seri kiralık mı?

Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi: 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek

Galatasaray'da yeni sezona dair ilk transfer tamamlandı. Sarı kırmızılılarda teknik heyetin yeni sezonda kadroda kalmasını istediği futbolcuların başında gelen Jean Michaël Seri'nin 1 yıl daha kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seri Galatasaray'ın orta sahasında bu sezonun vazgeçilmez isimlerindendi.

Seri Galatasaray'ın orta sahasında bu sezonun vazgeçilmez isimlerindendi.

Fotoğraf: Dursun Aydemir

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi yapıldı. Sarı kırmızılılarda yönetim uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Jean Michaël Seri ve kulübüyle 1 yıllık daha kiralık anlaşması yaptı.

Fildişili orta saha üzerine bir orta saha kurgusu planlayan Fatih Terim'in bu transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.

Sezon başında Fulham'dan kiralık olarak alınan Seri, bu sezon çıktığı 24 Süper Lig maçında 2 gol attı 3 de asist yaptı.

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