Serkan Reçber'den dikkat çeken Adem Llajic tespiti

Beşiktaş'ın Malmö deplasmanından 2-0 yenik ayrılmasının ardından siyah beyazlıların eski futbol planlama direktörü Serkan Reçber, çarpıcı mesajlarda bulundu.

Adem Llajic ile ilgili konuşan Reçber, "Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Kanat 10 numara" dedi ve siyah beyazlılara alamadığı oyuncu hakkında ilk defa konuştu.

Serkan Reçber'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Kanat 10 numara. Bu oyuncunun Torino ve Sırbistan performanslarına bakarak da bunu görebilirsiniz. Burada Beşiktaş'ın transfer komitesinin hatası var. Pasör 10 numara değil bu oyuncu. Beşiktaş'ın aradığı 'pasör 10 numara' tanımına Adem Ljajic uymuyor. Ljajic, kanat 10 numara. Geldiği günden beri Ljajic beklenen etkiyi yarattı mı? Bence yaratmadı."

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş formasını giymesini çok istedim. Benim canlı izlediğim Avrupa'daki en yetenekli Türk futbolcu. Beşiktaş forması giymesi için çok uğraştım. Niye gelmedi, nasıl gelmedi, günü geldiğinde o konuyla ilgili söyleyeceklerimiz olur. Alırsın Beşiktaş'a Orkun Kökçü'yü, 10 sene boyunca 10 numara aramazsın. Her sene 10 numara mı aranır? Her sene santrfor mu aranır? Orkun Kökçü'nün ailesi de Beşiktaş'ta oynaması için uğraştı, fedakarlıklar yapıldı ama transfer gerçekleşmedi... Orkun Kökçü'yü ya bu sene ya da gelecek sezon Avrupa'nın büyük takımlarında izleriz.







