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Spor

Servet Çetin'den takıma: Hakkınızı helal edin

Sivasspor Kulübü ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok düşündüm ve insani olarak kararları vermeye çalıştım. İstemeden kırdığım insanlar varsa hakkınızı helal edin" diye konuştu.

15:59 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 16:10 - 31/12/2023 Pazar
IHA
Servet Çetin futbolculara tek tek sarıldı.
Servet Çetin futbolculara tek tek sarıldı.

Teknik direktör Servet Çetin, tesislere gelerek Sivasspor'a veda etti.


Çetin, futbolculara yaptığı konuşmada, “Malum ayrıldık. Hayırlısı olur inşallah iki taraf içinde. Buraya gelirken sizlere söylemiştim adaletli davranacağım, adil olacağım ve hak edeni oynatacağıma dair. Bana göre adalet olabilir ama size göre olmayabilir. Benim doğrum size yanlış olabilir. Ama şuna inanın hiç değilse insani ve vicdanlı olarak bunu yapmaya çalıştım. Çok düşündüm ve insani olarak bu kararları vermeye çalıştım. Bilmeden, istemeden kırdığım insanlar varsa hakkınızı helal edin. Bilerek kıracak yapıda bir insan değilim. Futbol sonuçta bu eğlence oyunu bu yüzden bir arkadaşı kırmamda. Sizi canı gönülden takip edeceğim. İnşallah sezonu da çok güzel bitirirsiniz. Tekrar hakkınızı helal edin. İnşallah görüşürüz. Belki başka takımda karşılaşırsınız belki dışarıda karşılaşırız. Tekrar hakkınızı helal edin görüşürüz. Allah’a emanet olun. Böyle şeyler gayet normal. Allah razı olsun hepinizden kendinize çok iyi bakın” ifadelerini kullandı.


Servet Çetin ve teknik ekibi, futbolcularla vedalaştıktan sonra kulüpten ayrıldı.






#Sivasspor
#Servet Çetin
#Süper Lig
2 saat önce
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