Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi Sivasspor 6. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle 1-0 kazandı. Ayrıca karşılaşmanın 83. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını yarı yolda bıraktı.
Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sivasspor ise 3 maç sonra kazanmış oldu. Yiğidolar puanını 29'a yükseltirken, siyah beyazlılar ise 36 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.
Sivasspor-Beşiktaş maçının özeti
5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi.
6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0
12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.
18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.
35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
47. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan savunma arkasına aktardığı topu alan Manaj, topla ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştursa da gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
48. dakikada Ghezzal’ın gönderdiği topu göğsüyle indiren Cenk Tosun, topu kaleye gönderdi. Direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlak yine Ghezzal’da kaldı. Onun vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çıkardı.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Zaynutdinov’un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
61. dakikada Rashica’nın ceza yayının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
Mücadele 1-0 sona erdi.