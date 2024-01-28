Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sivasspor ise 3 maç sonra kazanmış oldu. Yiğidolar puanını 29'a yükseltirken, siyah beyazlılar ise 36 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.