Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

11:4927/04/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dün konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 29. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galip gelemedi.


Ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.


32. haftada konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, dün ise sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.


Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 34 puan topladı.


Sivasspor, ligin 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

#sivasspor
#süper lig
#antalyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi