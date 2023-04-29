Fenerbahçe'nin gollerini 22.dakikada Rossi ile 45+1 ve 45+10.dakikalarda Ferdi Kadıoğlu ile attı. Ev sahibi ekibin golü ise 76.dakikada Caicedo'dan geldi. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 67'ye çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olurken, Sivasspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.