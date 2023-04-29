Sivasspor-Fenerbahçe
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de 45+5'te İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin gollerini 22.dakikada Rossi ile 45+1 ve 45+10.dakikalarda Ferdi Kadıoğlu ile attı. Ev sahibi ekibin golü ise 76.dakikada Caicedo'dan geldi. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 67'ye çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olurken, Sivasspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
Sivasspor-Fenerbahçe maç özeti
8. dakikada hava topuna yükselen Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Her iki oyuncu yerde kalırken Valencia sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
22. dakikada Serdar Aziz’in pasında topla buluşan Diego Rossi’nin ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
45 1. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
45 5. dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR’dan pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, İrfan Can’a kırmızı kartı gösterdi.
45 10. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında topu alan Arda Güler’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’dan döndü. Ceza sahası içinde yine topla buluşan Ferdi’nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. 0-3