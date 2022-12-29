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Sivasspor-Galatasaray maçında tartışılan pozisyon: Kimse iptalin gerekçesini anlayamadı

Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekibin attığı gol VAR uyarısı sonrasında iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar'ın uzun süre izlediği pozisyonda iptal kararı çıkmasının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Galatasaray maçında tartışılan pozisyon: Kimse iptalin gerekçesini anlayamadı
Erkan Özdamar

Sivasspor'un Galatasaray maçında attığı golün iptal edilmesi sosyal medyada tartışma çıkardı.

Yaşanan karambolde atılan gol sonrasında hakem Erkan Özdamar, VAR'dan uyarı aldı. Pozisyonu yeniden izlemeye gelen Özdamar dakikalarca kendisine gösterilen anları gözlemledi. İptal kararının ardından Sivasspor yedek kulübesi adeta isyan etti. Rıza Çalımbay itirazları nedeniyle hakemden uyarı aldı.

İşte tartışılan pozisyon ile ilgili sosyal medyadaki yorumcuların paylaşımları;
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