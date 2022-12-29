Sivasspor-Galatasaray maçında tartışılan pozisyon: Kimse iptalin gerekçesini anlayamadı

Sivasspor'un Galatasaray maçında attığı golün iptal edilmesi sosyal medyada tartışma çıkardı.

Yaşanan karambolde atılan gol sonrasında hakem Erkan Özdamar, VAR'dan uyarı aldı. Pozisyonu yeniden izlemeye gelen Özdamar dakikalarca kendisine gösterilen anları gözlemledi. İptal kararının ardından Sivasspor yedek kulübesi adeta isyan etti. Rıza Çalımbay itirazları nedeniyle hakemden uyarı aldı.

İşte tartışılan pozisyon ile ilgili sosyal medyadaki yorumcuların paylaşımları;

Sivasspor’un golünün neden iptal edildiğini izah edebilen yok sanırım. — Metin Karabaş (@Metin_Karabas) December 29, 2022

Golün neden iptal edildiğini sadece hakem biliyor sanırım.

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Gerekçesini herkes gibi anlayamadım. Bu golün iptali futbolun ruhuna aykırıdır. İptal kararı yanlıştır. Sivasspor'un hakkı yendi! Ayıp oldu. — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) December 29, 2022

Neden iptal hala bulamadım 🤔 — Can Tongo (@cantongo) December 29, 2022

Karambolden gol olmamalı diye iptal etti herhalde 🤔 — Alper Öcal (@alperocal) December 29, 2022