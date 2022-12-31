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Sivasspor-Galatasaray maçının VAR konuşmaları ortaya çıktı: "Sen golü iptal et"

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibin golü VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti. Bu karar sosyal medyada gündem olurken, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR konuşmaları da ortaya çıktı. İşte Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ile VAR da görev yapan Özgüç Türkalp arasında geçen konuşamalar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sivasspor-Galatasaray maçının VAR konuşmaları ortaya çıktı: Sen golü iptal et
Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 16. haftasına Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan pozisyon damga vurdu. Sivasspor'un attığı gol 5 dakikalık bir VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu karar sosyal medyada ve televizyonlarda en çok tartışılan konulardan birisi oldu.

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR konuşmaları ortaya çıktı

Spor Arena'nın haberine göre, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR konuşmaları ortaya çıktı. 49. dakikada Sivasspor golü attıktan sonra, VAR'da görev yapan Özgüç Türkalp maçın hakemi Erkan Özdamar'ı görüntüyü izlemeye çağırdı. Özdamar neden çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi.

Erkan Özdamar ile VAR Özgüç Türkalp arasında geçen konuşma

Türkalp pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi ama Özdamar pozisyonu o netlikte görmedi ve inceleme 5 dakika 4 saniye sürdü. Daha sonra VAR'da görev yapan Özgüç Türkalp, süre uzadığı için "Ofsayt. Sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim" dedi. Bunun üzerine Erkan Özdamar, Sivasspor'un golünü iptal etti.

  • Görüntüyü veremedi
  • Fakat, Türkalp “Ekrana vereceğim” dediği görüntüyü ekrana vermedi. VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha farklı bir yeri işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü çiğnemişti. Bu yüzden Sivasspor'un golü iptal edildi.

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