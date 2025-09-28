Yeni Şafak
Sivasspor Sakaryaspor maçına hazır

17:3628/09/2025, Pazar
Osman Zeki Korkmaz, oyuncularına son taktikleri verdi.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor'da Sakaryaspor maçı hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.


Sivasspor kafilesi, Sakarya'ya giderek kampa girecek.


Sakaryaspor ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.








#1. Lig
#Sivasspor
#Sakaryaspor
