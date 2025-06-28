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Sivasspor yeni başkanını seçti

Sivasspor yeni başkanını seçti

21:1228/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Başkan Gökhan Karagöl
Başkan Gökhan Karagöl

Sivasspor'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa Gökhan Karagöl seçildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un olağanüstü genel kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.


Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz katıldı.


Genel kurula tek aday olarak giren Gökhan Karagöl, kulübün kuruluşundan itibaren emek harcayanlara teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı ekibin şanssız bir sezon geçirerek Süper Lig'e veda ettiğini anımsatan Karagöl, 10 gün önce yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla başkanlığa aday olduklarını açıkladıklarını söyleyerek, "Bu şehirde birlik ve beraberlik adına 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk" dedi.





#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Gökhan Karagöl
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