Sivasspor yeni başkanını seçti

Genel kurula tek aday olarak giren Gökhan Karagöl, kulübün kuruluşundan itibaren emek harcayanlara teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı ekibin şanssız bir sezon geçirerek Süper Lig'e veda ettiğini anımsatan Karagöl, 10 gün önce yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla başkanlığa aday olduklarını açıkladıklarını söyleyerek, "Bu şehirde birlik ve beraberlik adına 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk" dedi.