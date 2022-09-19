Sivasspor'da Ahmed Musa'nın kolu kırıldı

Anakaragücü deplasmanında puan kaybeden Sivasspor'a bir kötü haber de Ahmed Musa'dan geldi. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Ankaragücü-Sivasspor maçının 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan yeni transfer Ahmed Musa'nın, kolunun kırıldığı açıklandı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Süper Lig'in 7. hafta maçında dün deplasmanda Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde sol kolunda kırık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanılmıştır."
- Futbolculara 4 gün izin
- Süper Lig’in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilen Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi. Sivasspor, ligin 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 14.30’da Hatayspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 23 Eylül Cuma günü akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.
🩺 Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/nxyDySxi9Q
🩺 Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/nxyDySxi9Q— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) September 19, 2022