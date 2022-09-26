Spor Bilicin yeni takımı belli oldu
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Bilic'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevine Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.

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Haber Merkezi AA
Slaven Bilic hangi takımın başına geçti?
Slaven Bilic, Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Watford'dan yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen Galli teknik adam Rob Edwards ve ekibiyle yolların ayrıldığı, yerine Bilic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat teknik adam ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı da ifade edildi.

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, sonrasında West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

  • Watford, ligde 10 maç sonunda topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

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