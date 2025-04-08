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Real Madrid'in Arsenal karşısındaki ilk 11'i belli oldu: Arda Güler...

Real Madrid'in Arsenal karşısındaki ilk 11'i belli oldu: Arda Güler...

20:498/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arda Güler
Arda Güler

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Real Madrid, İngiliz ekibi Arsenal'e konuk oluyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu. Peki, milli oyuncumuz Arda Güler Arsenal karşısında ilk 11'de mi? İşte Arsenal-Real Madrid maç kadrosu ve ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.


Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma tabii Spor platformundan naklen yayınlanacak.


ARDA GÜLER ARSENAL MAÇINDA İLK 11'Mİ?

Kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, Arsenal maçına yedek kulübesinde başlayacak.


ARSENAL - REAL MADRİD MAÇ KADROSU VE İLK 11'LER

Arsenal:
Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino.
Real Madrid:
Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Modric, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo.


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