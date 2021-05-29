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Spor spikeri Fikret Engin vefat etti

Bursalı ünlü spor spikeri Fikret Engin, girdiği şeker komasından çıkamayarak 48 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Spor spikeri Fikret Engin vefat etti
Fikret Engin başta futbol maçları olmak üzere, boks ve muay thai gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir.

Bursa’da uzun yıllar önce bir tekstil firmasında çalışırken yerel bir televizyon tarafından keşfedilen ve sonrasında ulusal kanallarda çalışan ve son olarak TV8’de yayınlanan Bay Tahmin programıyla ekranlara gelen spiker Fikret Engin, ani şeker komasına girdi.

Girdiği komadan çıkamayan 48 yaşındaki spiker hayatını kaybetti.

Murat Özarı: "Camım kardeşim, seni çok özleyeceğim"

Fikret Engin'in uzun yıllar birlikte program yaptığı Murat Özarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım kardeşim, kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim ve hiç bir zaman unutmayacağım. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Fikret Engin (solda) ve Murat Özarı
Fikret Engin (solda) ve Murat Özarı


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