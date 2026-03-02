Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Spurs'e Knicks 'dur' dedi

Spurs'e Knicks 'dur' dedi

10:422/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
San Antonio Spurs'ün yıldızı Wembanyama, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
San Antonio Spurs'ün yıldızı Wembanyama, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-89 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Knicks, Spurs'ü mağlup etti. Madison Square Garden'da oynanan maçta, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla Knicks'e liderlik etti. Karl-Anthony Towns 12 sayı, 14 ribaunt, Josh Hart 10 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.


Bir ay içinde en az 10 maç oynayıp tamamını kazanan ve her maçta en az 110 sayı atan NBA tarihindeki ilk takım olan Spurs, mart ayına mağlubiyetle başladı.


Spurs'te Victor Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokluk performans sergilerken, Devin Vassell 18, Stephon Castle 13 sayı kaydetti.






#NBA
#San Antonio Spurs
#New York Knicks
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir? Merkez Bankası 2026 Şubat ayı enflasyon tahminleri belli oldu!