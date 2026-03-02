Spurs'e Knicks 'dur' dedi

Knicks, Spurs'ü mağlup etti. Madison Square Garden'da oynanan maçta, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla Knicks'e liderlik etti. Karl-Anthony Towns 12 sayı, 14 ribaunt, Josh Hart 10 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bir ay içinde en az 10 maç oynayıp tamamını kazanan ve her maçta en az 110 sayı atan NBA tarihindeki ilk takım olan Spurs, mart ayına mağlubiyetle başladı.