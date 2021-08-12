Spor St Johnstone-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray maçı şifreli mi?
FUTBOL FUTBOL

St. Johnstone-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda: Galatasaray maçı şifreli mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Eleme turu maçında İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla rövanşta karşı karşıya gelecek. 1-1 biten maçın rövanşında turu geçecek takımın toplam gol üstünlüğünü ele geçirmesi gerekiyor. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan St. Johnstone-Galatasaray maçı şifreli olarak yayınlanacak. St. Johnstone-Galatasaray maçını D-Smart platformuna ait TV kanallarından Smart Spor ekranlara getirecek. Kritik mücadeleye dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
St. Johnstone-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda: Galatasaray maçı şifreli mi?
St. Johnstone-Galatasaray

Galatasaray, İskoç ekiplerinden St. Johnstone ile deplasmanda rövanş maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi eleme maçında turu geçecek skoru elde eden takım UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçını oynamaya hak kazanacak. Bu turu geçen takım Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşecek.

Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?

  • Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme maçını D-Smart'a ait olan Smart Spor kanalı yayınlayacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. St. Johnstone-Galatasaray maçının canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden de takip edebilirsiniz.

Galatasaray elenirse ne olacak?

Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone ile oynayacağı maçta turu kaybedip elenirse Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray, bu durumda Konferans Ligi play-off turunda Vojvodina / LASK eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Galatasaray'ın yeni transferleri oynayabilecek mi?

St. Johnstone maçı öncesinde Galatasaraylı futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri yeni transferlerden hangilerinin bu maçta oynayacağı konusu. Galatasaray'da Van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ilk maçta olduğu gibi rövanş maçında da forma giyecek. Sarı kırmızılılarda Alexandru Cicaldau bir önceki takımında Avrupa mücadelesine çıkması sebebiyle oynayamayacak. Rumen futbolcunun dışında Victor Nelsson da bu turda Galatasaray kadrosunda olamayacak.

Galatasaray'ın kalecisi kim olacak?

  • Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle sarı kırmızılılarda altyapıdan yetişen isimlerden olan İsmail Çipe forma giyecek.

Galatasaray-St. Johnstone maçının özetini ve gollerini izlemek için;

St. Johnstone-Galatasaray maçının saati, istatistikleri ve kadrolarına buradan ulaşabilirsiniz;

Abone Ol Google News
Aslan sürprize izin vermedi

Aslan sürprize izin vermedi

​Galatasaray, İskoç rakibini mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor Norveçte turladı

Trabzonspor Norveç'te turladı

​Bordo mavililer penaltılarda Molde'yi eledi ve Roma'ya rakip oldu.
Binek araç ÖTV matrahları değişti

Soylu ve Kurum sel bölgesindeki son durumu paylaştı.

​Pençe-Şimşek operasyonu bölgesine hain saldırı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu duyurdu.

​Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.