St. Johnstone-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda: Galatasaray maçı şifreli mi?

Galatasaray, İskoç ekiplerinden St. Johnstone ile deplasmanda rövanş maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi eleme maçında turu geçecek skoru elde eden takım UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçını oynamaya hak kazanacak. Bu turu geçen takım Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşecek.

Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme maçını D-Smart'a ait olan Smart Spor kanalı yayınlayacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. St. Johnstone-Galatasaray maçının canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden de takip edebilirsiniz.

Galatasaray elenirse ne olacak?

Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone ile oynayacağı maçta turu kaybedip elenirse Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray, bu durumda Konferans Ligi play-off turunda Vojvodina / LASK eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Galatasaray'ın yeni transferleri oynayabilecek mi?

St. Johnstone maçı öncesinde Galatasaraylı futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri yeni transferlerden hangilerinin bu maçta oynayacağı konusu. Galatasaray'da Van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ilk maçta olduğu gibi rövanş maçında da forma giyecek. Sarı kırmızılılarda Alexandru Cicaldau bir önceki takımında Avrupa mücadelesine çıkması sebebiyle oynayamayacak. Rumen futbolcunun dışında Victor Nelsson da bu turda Galatasaray kadrosunda olamayacak.

REKLAM

Galatasaray'ın kalecisi kim olacak?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle sarı kırmızılılarda altyapıdan yetişen isimlerden olan İsmail Çipe forma giyecek.

Galatasaray-St. Johnstone maçının özetini ve gollerini izlemek için;

Galatasaray-St. Johnstone karşılaşmasının özeti. #GSvSJFC pic.twitter.com/VZAN6U2YPu — D-Smart Spor (@spor_smart) August 5, 2021

St. Johnstone-Galatasaray maçının saati, istatistikleri ve kadrolarına buradan ulaşabilirsiniz;