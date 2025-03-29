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Stanimir Stoilov kötü gidişatın sebebini açıkladı

Stanimir Stoilov kötü gidişatın sebebini açıkladı

18:5529/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor beraberliği sonrası konuştu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Stoilov, "Şu anda öz güven eksikliği yaşıyoruz ama bunu kazanacağız." dedi.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Göztepe deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Stanimir Stoilov basın toplantısında soruları yanıtladı.


Stanimir Stoilov öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Takımda bazı değişiklikler vardı'

"Trabzonspor ile zor bir maç olacağını söylemiştim ve öyle oldu. Takımda bazı değişiklikler vardı. Yenil yıldan önce ve sonra önemli sakatlıklar yaşadık."


'Önemli pozisyonlar bulduk'

"Kendi coşkulu oyunumuza kavuşmak için iyi bir yoldayız, buna çok yakınız. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Şu anda öz güven eksikliği yaşıyoruz ama bunu kazanacağız."


'İstediğimiz futbolu oynamak'

"Trabzonspor deplasmanında 1 puan da önemli ama önemli olan kendi istediğimiz futbolu oynamak."









#Stanimir Stoilov
#Göztepe
#Trabzonspor

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