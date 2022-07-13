Spor Sterling Cityden ayrıldı Bir başka İngiliz devine gidiyor
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Sterling City'den ayrıldı: Bir başka İngiliz devine gidiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transferi gündemde olan Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, kulübüne veda mesajı yolladı.

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Haber Merkezi AA
Sterling Cityden ayrıldı: Bir başka İngiliz devine gidiyor
Sterling'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 70 milyon euro.

Sterling, Manchester City'ye veda etti. Twitter hesabından duygusal bir mesaj paylaşan 27 yaşındaki oyuncu, "Yedi sezon. On bir kupa... Hayat boyu unutulmayacak anılar. Teknik ekip, yıllar içindeki gelişimimde önemli rol üstlendi. Takım arkadaşlarım, stadı paylaştığım kişilerin çok ötesine geçti. Kulübün diğer çalışanları, yönetim ve taraftarlar beni yorulmadan destekledi. Manchester City ile ilişkisi olan herkes; size duyduğum saygı daha fazla olamazdı. Ne yolculuk oldu ama... Manchester'a geldiğimde 20 yaşında bir çocuktum ama bugün bir erkek olarak buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Chelsea'ye gidiyor

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, City ile sözleşmesinin son yılına giren Sterling için Chelsea, 45 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

City formasıyla 337 karşılaşmada görev alan İngiliz kanat oyuncusu, 131 gol ve 94 asiste imza attı. Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 77 maçta 19 kez ağları sarstı.

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