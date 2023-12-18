Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde hakem atamalarıyla ilgili görüşmeler yapıyor. Yabancı hakemin de konuşulduğu maç öncesinde bu fikrin tamamen rafa kaldırıldığı belirtildi. Ligin başlamasıyla birlikte hangi hakemlerin daha formda olduğunun analiz edileceği ve duruma göre atamanın gerçekleşeceği aktarılırken Halil Umut Meler isminin masada olduğu ifade ediliyor.