Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde hakem atamalarıyla ilgili görüşmeler yapıyor. Yabancı hakemin de konuşulduğu maç öncesinde bu fikrin tamamen rafa kaldırıldığı belirtildi. Ligin başlamasıyla birlikte hangi hakemlerin daha formda olduğunun analiz edileceği ve duruma göre atamanın gerçekleşeceği aktarılırken Halil Umut Meler isminin masada olduğu ifade ediliyor.
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında uğradığı saldırının ardından hakemliği bırakacağı söylentileri çıkan tecrübeli hakemin, Avrupa Şampiyonası'nda hakemlik yapmak istediğini yetkililere ilettiği öğrenildi. Bu hedef doğrultusunda sahalara dönmesi beklenen Halil Umut Meler'in 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçına atanmasının sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.
UEFA organizasyonlarında görev alan FIFA Hakemi Halil Umut Meler'in durumu sadece Türkiye'de merak edilmiyor. Avrupa Şampiyonası'na aday hakemlerden biri olan Meler için önceki günlerde FIFA Başkanı Infantino da açıklamalarda bulunmuştu. İsviçreli yönetici, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
Halil Umut Meler'in bundan sonra alacağı görevler ve performans Avrupa Şampiyonası için belirleyici olacak.