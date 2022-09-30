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Süper Lig’de 8. hafta heyecanı

Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Süper Lig: 8. haftanın programı ve görev alacak hakemler
Süper Lig Haberleri

Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor’a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

  • 14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
  • 17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
  • 17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler
  • 20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

  • 14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar
  • 14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

2 Ekim Pazartesi

  • 20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

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