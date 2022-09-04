Maç sonucu: Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan Muleka, Dele Alli ve N'Koudou'nun golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini ise yeni transfer Giorgi Beridze attı.
Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti
26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci’nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1
35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts’u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
47. dakikada MKE Ankaragücü, Giorgi Beridze'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Tolga Ciğerci'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Giorgi Beridze, düzelterek ceza alanında sol çaprazda dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Emre Bilgin'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor. 2-2
60. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Salih Uçan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top Marlon Rodrigues'den geri geliyor.
70. dakikada yine sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Eren Derdiyok topu uzaklaştırmayı başarıyor.
74. dakikada Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Georges-Kevin N'Koudou, yaptığı vuruşla kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor. 2-3
80. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tolga Ciğerci'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Wout Weghorst kafayla topu taca gönderiyor.
85. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Romain Saiss kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti izle