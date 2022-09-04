Spor MAÇ SONUCU Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
FUTBOL FUTBOL

MAÇ SONUCU: Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar sahadan, Muleka, Dele Alli ve N'Koudou'nun penaltı golüyle 3-2 galip ayrıldı. Valerien Ismael'in öğrencileri bu sonuçla beraber puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturuyor. 5 gole sahne olan bu maçın özetini ise haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti izle
Maç sonucu: Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan Muleka, Dele Alli ve N'Koudou'nun golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini ise yeni transfer Giorgi Beridze attı.

Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti

26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci’nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1

35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts’u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

47. dakikada MKE Ankaragücü, Giorgi Beridze'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Tolga Ciğerci'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Giorgi Beridze, düzelterek ceza alanında sol çaprazda dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Emre Bilgin'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor. 2-2

60. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Salih Uçan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top Marlon Rodrigues'den geri geliyor.

70. dakikada yine sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Eren Derdiyok topu uzaklaştırmayı başarıyor.

74. dakikada Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Georges-Kevin N'Koudou, yaptığı vuruşla kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor. 2-3

80. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tolga Ciğerci'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Wout Weghorst kafayla topu taca gönderiyor.

85. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Romain Saiss kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Ankaragücü - Beşiktaş maç özeti izle
Futbolla alakası yoktu

'Futbolla alakası yoktu'

Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst, yaşananlara tepki gösterdi.
Acemi hakem verilmesin

'Acemi hakem verilmesin'

Antalyaspor Basın Sözcüsü, Kasımpaşa maçının ardından TFF'ye seslendi.
Kabul edilebilir değil

'Kabul edilebilir değil'

Valerien Ismael, Souza'nın kırmızı kartını değerlendirdi.
'Oğuzhan Akgün <br>neden oldu'

'Oğuzhan Akgün
neden oldu'

​Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.
'Tekme atabilirsin mi' <br>diyecekti'

'Tekme atabilirsin mi'
diyecekti'

​Salih Uçan'dan yaşanan olaylara sert tepki
Uçan tekme atıldı

Uçan tekme atıldı

​Beşiktaşlı Cenk Tosun'a saldırı
Kasımpaşa <br>deplasmanda kazandı

Kasımpaşa
deplasmanda kazandı

​Antalyaspor sahasında kaybetti.
İtirazda bulunduk

İtirazda bulunduk

Gürcistan-Türkiye maçında ortalık karıştı.
'Turnuvadan çekilebiliriz'

'Turnuvadan çekilebiliriz'

​Gürcü basketbolcular maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırdı.
Neden oynamadı?

Neden oynamadı?

​Ersin Destanoğlu, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde bekledi.
Beridze<br>2 gol attı

Beridze
2 gol attı

​Ankaragücü'nün yeni transferi Beridze, Beşiktaş'a 2 gol attı.
İlk şutunu<br>gole çevirdi

İlk şutunu
gole çevirdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk şutunda gol attı.
Penaltı var mı?

Penaltı var mı?

Hatayspor-Adana Demirspor maçında tartışma çıkartan pozisyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.