Spor Süper Lig ekibinin tercümanından şoke eden iddia "İsterseniz ispatlayabilirim"
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Süper Lig ekibinin tercümanından şoke eden iddia: "İsterseniz ispatlayabilirim"

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Marius Sumudica hakkında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'tan şoke eden bir iddia gündeme geldi. Erdoğmuş, "Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ekibinin tercümanından şoke eden iddia: İsterseniz ispatlayabilirim
Oğuzhan Erdoğmuş ve Sumudica

Süper Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. 0.75 puan ortalaması yakalayan Rumen çalıştırıcı; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

"Tacizde bulunuyordu"

Radyospor'a konuşan Marius Sumudica'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan çok çarpıcı bir iddia gündeme atıldı. Erdoğmuş, Rumen hocanın, futbolculara tacizde bulunduğunu söyledi.

  • Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı
SPOR
Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı


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