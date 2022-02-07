Süper Lig ekibinin tercümanından şoke eden iddia: "İsterseniz ispatlayabilirim"

Süper Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. 0.75 puan ortalaması yakalayan Rumen çalıştırıcı; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
"Tacizde bulunuyordu"
Radyospor'a konuşan Marius Sumudica'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan çok çarpıcı bir iddia gündeme atıldı. Erdoğmuş, Rumen hocanın, futbolculara tacizde bulunduğunu söyledi.
- Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.